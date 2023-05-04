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Россияне ночью атаковали Никополь: один человек пострадал
Российские оккупанты в ночь на 4 мая атаковали Никополь Днепропетровской области, применив артиллерию и дроны. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в результате пострадал 32-летний мужчина, он находится в больнице.
Захватчики повредили в городе 11 частных домов, девять хозяйственных построек, газопровод и линию электропередач.
Также есть разрушения на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в течение дня 3 апреля военные РФ также открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки из тяжелой артиллерии пострадала 86-летняя женщина. Оккупанты повредили, в частности, частные дома, здания медучреждений и автомобили.