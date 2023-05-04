Россияне ночью атаковали Никополь: один человек пострадал

Российские оккупанты в ночь на 4 мая атаковали Никополь Днепропетровской области, применив артиллерию и дроны. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате пострадал 32-летний мужчина, он находится в больнице.

Захватчики повредили в городе 11 частных домов, девять хозяйственных построек, газопровод и линию электропередач.

Также есть разрушения на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Последствия российской атаки Никополя в ночь на 4 мая. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российской атаки Никополя в ночь на 4 мая. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российской атаки Никополя в ночь на 4 мая. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российской атаки Никополя в ночь на 4 мая. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, в течение дня 3 апреля военные РФ также открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки из тяжелой артиллерии пострадала 86-летняя женщина. Оккупанты повредили, в частности, частные дома, здания медучреждений и автомобили.