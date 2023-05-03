Россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии: один человек пострадал

В течение дня 3 апреля военные РФ открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области, в частности под огонь попал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Фото: Facebook Николая Лукашука Фото: Facebook Николая Лукашука Фото: Facebook Николая Лукашука Фото: Facebook Николая Лукашука

В результате атаки из тяжелой артиллерии пострадала 86-летняя женщина. Врачи осмотрели пенсионерку, было принято решение оставить ее лечиться дома.

Кроме того, были зафиксированы многочисленные разрушения. В частном доме возник пожар, силы ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Две хозяйственные постройки уничтожены, еще девять повреждены в результате атаки. Разрушены также здания двух медучреждений, тринадцать частных домов, несколько автомобилей, более 20 солнечных панелей и линии электропередач.

Напомним, ночью 3 мая враг также выпустил по Днепропетровской области иранские дроны-камикадзе. В результате атаки в Днепре повреждено админздание.

Накануне этого под вражеский удар попали Красногригорьевская, Покровская, Марганецкая громады региона.