ВС ВСУ сбили над Киевом беспилотник Bayraktar: в чем причина

Вечером 4 мая Воздушным силам ВСУ пришлось ликвидировать собственный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом. Выяснилось, что БПЛА вышел из строя.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Военные объяснили, что поскольку неконтролируемый полет беспилотника в небе мог привести к непредсказуемым последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп.

"Цель – уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются. В результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет", - отметили в ВС ВСУ.

Как известно, около 20:00, когда также в Киеве была объявлена воздушная тревога, очевидцы на Майдане Незалежности зафиксировали момент сбивания БПЛА. В это же время, по предварительной информации, в Соломенском районе ликвидировали вражеский дрон.

Накануне столица также подверглась вражеским атакам с применением Shahed. Тогда все вражеские цели были ликвидированы. Было зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, без ущерба для людей и серьезных повреждений в застройке города.