В Киеве раздались взрывы: что известно

Во время воздушной тревоги 4 мая, объявленной около 20:00, местные жители слышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что это был результат работы ПВО. Вследствие падения обломком вражеского БПЛА возник пожар.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Выяснилось, что противовоздушная оборона ликвидировала одну или несколько вражеских целей в небе над столицей.

В результате сбития российского БПЛА его обломки, вероятно, повлекли за собой пожар в Соломенском районе.

"В Соломенском районе спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже 4 этажного здания ТЦ, которое произошло на площади 50 м.кв. В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 м.кв. Несущие конструкции не повреждены", - рассказал мэр.

Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в Печерском районе. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, что накануне этого же дня, третий раз с начала мая россияне атаковали Киев. Оккупанты применили баражирующие беприприпасы типа Shahed и ракеты, вероятно, баллистического типа.

Так, 3 мая россияне выпустили по Киеву дроны-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все российские БПЛА.

1 мая в КВГА сообщили о безуспешной воздушной атаке оккупантами на Киев, россияне еще раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.