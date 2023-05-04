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В Киевской области снова будут проверять сирены
В области несколько раз сработают сигналы, граждан просят не пугаться.
Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко .
"По информации Департамента гражданской защиты, обороны и взаимодействия с правоохранительными органами КОВА, сегодня, 4 мая 2023 года, будет проводиться повторное тестирование автоматизированной системы централизованного оповещения Киевской области", - сообщил он.
С 15:00 до 16:00 будет звучать сирена во время проведения контрольной технической проверки действующих электромеханических сирен. Планируется несколько срабатываний с произвольными интервалами времени.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сапожко призвал сохранять спокойствие и объяснил, что в случае реальной угрозы сработают мобильные приложения.
Напомним, проверка системного оповещения проводилась в области 1 мая. Ее цель – протестировать программное обеспечение.
В октябре глава Минобороны Израиля Бени Ганц сообщил, что Иерусалим может принять активное участие в создании гражданской системы раннего предупреждения об авиаударах, подобной используемой в Израиле. Такая система будет иметь преимущества как в спасении жизней, так и в целевом уведомлении об угрозе соответствующих территорий.