В Киевской области снова будут проверять сирены

В области несколько раз сработают сигналы, граждан просят не пугаться.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко .

"По информации Департамента гражданской защиты, обороны и взаимодействия с правоохранительными органами КОВА, сегодня, 4 мая 2023 года, будет проводиться повторное тестирование автоматизированной системы централизованного оповещения Киевской области", - сообщил он.

С 15:00 до 16:00 будет звучать сирена во время проведения контрольной технической проверки действующих электромеханических сирен. Планируется несколько срабатываний с произвольными интервалами времени.

Сапожко призвал сохранять спокойствие и объяснил, что в случае реальной угрозы сработают мобильные приложения.

Напомним, проверка системного оповещения проводилась в области 1 мая. Ее цель – протестировать программное обеспечение.

В октябре глава Минобороны Израиля Бени Ганц сообщил, что Иерусалим может принять активное участие в создании гражданской системы раннего предупреждения об авиаударах, подобной используемой в Израиле. Такая система будет иметь преимущества как в спасении жизней, так и в целевом уведомлении об угрозе соответствующих территорий.