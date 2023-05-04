В Київській області знов перевірятимуть сирени

В області декілька разів спрацює оповіщення, громадян просять не лякатись.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Відповідно до інформації Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами КОВА, сьогодні, 4 травня 2023 року, буде проводитися повторне тестування автоматизованої системи централізованого оповіщення Київської області", - повідомив він.

З 15:00 до 16:00 буде звучати сирена під час проведення контрольної технічної перевірки діючих електромеханічних сирен. Планується декілька спрацювань з довільними інтервалами часу.

Сапожко закликав зберігати спокій й пояснив, що у разі реальної загрози спрацюють мобільні додатки.

Нагадаємо, перевірка системного оповіщення проводилась в області 1 травня. Її мета - протестувати програмне забезпечення.

У жовтні очільник Міноборони Ізраїлю Бені Ганц повідомив, що Єрусалим може взяти активно участь у створенні цивільної системи раннього попередження про авіаудари, подібної до тієї, що використовується в Ізраїлі. Така система матиме переваги як у порятунку життів, так і в цільовому оповіщені про загрозу на відповідні території.