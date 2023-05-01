В Київській області спрацюють сирени: жителів просять не хвилюватися

На Київщині проведуть тестування системного оповіщення, будуть працювати сирени.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня. Мета — протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення", - йдеться в повідомленні.

Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00 - 15:20.

КОВА просить жителів Київщини зберігати спокій, оскільки це планові роботи.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня армія країни-агресора РФ здійснила другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15 ворожих цілей. У столиці тривога тривала біля трьох годин.