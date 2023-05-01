В Киевской области сработают сирены: жителей просят не беспокоиться

В Киевской области проведут тестирование системного оповещения, будут работать сирены.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Контрольная техническая проверка износа действующих электромеханических сирен будет проводиться 1 мая. Цель - протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения", - говорится в сообщении.

Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке 15:00 – 15:20.

КОВА просит жителей Киевской области сохранять спокойствие, поскольку это плановые работы.

Напомним, в ночь на 1 мая армия страны-агрессора РФ совершила вторую подряд за последние три дня массированную атаку на Украину. По предварительной информации, в общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15 враждебных целей. В столице тревога продолжалась около трех часов.