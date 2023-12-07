ПВО уничтожило 15 из 18 дронов, в Одесской области есть попадание и погибший: ситуация в регионах

В ночь на 7 декабря было уничтожено 15 из 18 ударных БПЛА, которыми российские войска атаковали Украину. В Одесской области этой ночью оккупанты нанесли удар по объекту припортовой инфраструктуры, есть погибший.

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ПВО ночью уничтожило 15 из 18 "Шахедов"

В ночь на 7 декабря было уничтожено 15 из 18 ударных БПЛА, которыми российские войска атаковали Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Основными направлениями удара врага стали Хмельнитчина и Одесщина.

Оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья, есть погибший

В Одесской области этой ночью оккупанты нанесли удар по объекту припортовой инфраструктуры, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Сегодня ночью российские террористы почти два часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Наши силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания", - отметил Кипер.

По его словам, оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

Водитель одной из фур погиб.

На месте произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Войска РФ выпустили по Херсонщине 387 снарядов

За минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов, выпустив 387 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них – 1 "Shahed", сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию и сооружения насосной станции в Бериславском районе.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Россияне обстреляли Никополь

Российская армия ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью неспокойно было на Никопольщине. Российская армия ударила по районному центру. По городу работала тяжелая артиллерия", - отметил он.

По словам Лысака, обошлось без погибших и пострадавших.

Враг обстрелял 21 населенный пункт Харьковщины

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 21 населеннго пункта Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского районов, сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Авиаудары враг нанес по Ивановке, Синьковке и Песчаному Купянского района.

Из-за обстрела села Подолы Купянского района получили осколочное ранение нижних конечностей женщины 58 и 49 лет. Также поврежден частный дом.

В Купянске обстрелами поврежден фасад административного здания.

В пгт Казачья Лопань в результате ударов КАБами горели частные дома. Также повреждены 3-х этажное здание предприятия, остекление окон вокзала.

Также не менее 4 раз оккупанты наносили удары по Куриловке Купянского района. Есть повреждения частных домов.

112 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области

Враг обстрелял из РСЗО и ударил авиаснарядом по Роботиному, а также атаковал беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Малую Токмачку, Луговское и Левадное, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По территории Орехово, Железнодорожного, Новоандреевки, Волшебного, Левадного, Полтавки, Малиновки, Верхней Терсы, Степногорска, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел пришелся 101 артудар.

За сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Над Николаевщиной сбили три вражеских дрона-камикадзе

В ночь на 7 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три ударных БпЛА «Shahed-131/136», сообщает начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграмме.

Он добавил, что также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории города Очаков и Очаковской общины. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 6 декабря российские оккупанты запустили по территории Украины 48 ударных БПЛА типа Shahed. В то же время украинские силы ПВО уничтожили 41 беспилотник. Российские террористы также в очередной раз атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК.