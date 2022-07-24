Пять районов Харьковской области ночью подверглись обстрелам: горели хозяйственные сооружения и свалка

Российские военные ночью, 24 июля, нанесли удары по пяти районам Харьковской области. В результате вражеских обстрелов горели хозяйственные постройки, были попадания по открытым территориям.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По области оккупанты наносили удары по Лозовскому, Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому, Богодуховскому районам", - проинформировал глава ОВА.

В результате обстрелов возникали пожары хозяйственных сооружений, были попадания по открытым территориям. В городе Балаклея за пределами населенных пунктов из-за обстрелов горела городская свалка.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, пострадавшие гражданские из-за обстрелов в области за сутки не зафиксированы. В то же время бои на линиях фронта продолжаются.

Напомним, на 23 июля Харьковская областная военная администрация работает над организацией четырех эвакуационных коридоров с оккупированных территорий региона. На одном из направлений удается эвакуировать еженедельно. В частности, в минувший понедельник эвакуировали 943 человека, в том числе 16 детей.