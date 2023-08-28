Ракетная атака: на Полтавщине есть попадание в промышленный объект, двое погибших

Во время ракетной атаки армии страны-агрессора РФ 28 августа в Полтавской области раздались взрывы. Зафиксировано попадание в промышленный объект. Два человека погибли, о местонахождении еще двоих пока неизвестно.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект", - отметил Лунин.

Он добавил, что в результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно.

Продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Также полностью разрушен производственный цех.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголев Миргородского района Полтавской области.

"В результате взрыва возникло возгорание помещения цеха по производству подсолнечного масла. Сейчас известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену", - уточнил Ермак.

Напомним, российские оккупанты днем 27 июня атаковали Полтавскую область ракетами X-22, попав в дачный кооператив в Кременчугском районе.

Также военный аэродром в Миргороде Полтавской области был поврежден в ночь на 10 июня в результате российской ракетной атаки.