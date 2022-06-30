Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: число погибших увеличилось до шести

В Николаеве спасатели продолжают разбирать завали многоэтажного дома, по которому 29 июня россияне запустили ракету. Ночью из-под завалов дома извлекли еще одно тело. Таким образом, по состоянию на утро 30 июня известно о 6 погибших.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также увеличилось число пострадавших до шести, а подразделениями ГСЧС спасены три человека. Кроме этого, в ходе проведения аварийно-спасательных работ были травмированы двое сотрудников самой ГСЧС.

"Также выяснено, что от ударной волны и обломков повреждения получили еще 7 жилых многоэтажек. В основном это выбитые окна и разрушенные балконы", — уточнил мэр Александр Сенкевич.

Напомним, рано утром 29 июня в Николаеве прогремели мощные взрывы. Вскоре стало известно, что армия РФ запустила ракету Х55 по жилой многоэтажке.

Накануне, 28 июня, оккупанты выпустили 11 ракет по Николаеву, часть из них сбили силы ПВО. Кроме того, они запустили ракеты по жилым домам и гражданской инфраструктуре Очакова Николаевской области. В результате атаки два человека погибли, среди них шестилетний ребенок.

В целом с начала полномасштабного вторжения России 114 человек уже погибли в Николаеве.