Ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: кількість загиблих збільшилася до шести

У Миколаєві рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхового будинку, по якому 29 червня росіяни запустили ракету. Вночі з-під завалів будинку витягли ще одне тіло. Таким чином, станом на ранок 30 червня відомо про 6 загиблих.

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Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також збільшилася кількість постраждалих до шести, а підрозділами ДСНС врятовано троє людей. Крім цього, в ході проведення аварійно-рятувальних робіт було травмовано двох співробітників самої ДСНС.

"Також з'ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкодження отримали ще 7 житлових багатоповерхівок. Здебільшого це вибиті вікна та зруйновані балкони", - уточнив мер Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, рано-вранці 29 червня в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Незабаром стало відомо, що армія РФ запустила ракету Х55 по житловій багатоповерхівці.

Напередодні, 28 червня, окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частина з них збили сили ППО. Крім того, вони запустили ракети житловими будинками та цивільною інфраструктурою Очакова Миколаївської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, серед них шестирічна дитина.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії 114 людей уже загинули у Миколаєві.