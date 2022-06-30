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Ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: кількість загиблих збільшилася до шести
У Миколаєві рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхового будинку, по якому 29 червня росіяни запустили ракету. Вночі з-під завалів будинку витягли ще одне тіло. Таким чином, станом на ранок 30 червня відомо про 6 загиблих.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Також збільшилася кількість постраждалих до шести, а підрозділами ДСНС врятовано троє людей. Крім цього, в ході проведення аварійно-рятувальних робіт було травмовано двох співробітників самої ДСНС.
"Також з'ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкодження отримали ще 7 житлових багатоповерхівок. Здебільшого це вибиті вікна та зруйновані балкони", - уточнив мер Олександр Сенкевич.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, рано-вранці 29 червня в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Незабаром стало відомо, що армія РФ запустила ракету Х55 по житловій багатоповерхівці.
Напередодні, 28 червня, окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частина з них збили сили ППО. Крім того, вони запустили ракети житловими будинками та цивільною інфраструктурою Очакова Миколаївської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, серед них шестирічна дитина.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії 114 людей уже загинули у Миколаєві.