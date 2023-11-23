РФ атаковала объект инфраструктуры в Кривом Роге: ситуация в регионах

В полночь армия РФ выпустила ракету в сторону Кривого Рога на Днепропетровщине, а в Херсонской области в результате вражеских атак погиб человек.

РФ атаковала объект инфраструктуры в Кривом Роге

В Криворожском районе Днепропетровской области ночью прогремел взрыв - враг направил ракету по объекту инфраструктуры, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

Также по Красногригоревской общине Никопольщины агрессор целил из тяжелой артиллерии.

Захватчики выпустили по Херсонщине 287 снарядов, один погибший

За минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов, выпустив 287 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию заводов, учебное заведение, медицинское учреждение и магазин в Херсоне", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.

В Сумской области враг обстрелял пять общин

Российские войска ночью и утром обстреляли из минометов Середино-Будскую, Свесскую, Юнаковскую, Краснопольскую и Шалыгинскую общины Сумской области, сообщила в Фейсбуке Сумская областная военная администрация.

“Ночью и утром россияне совершили 6 минометных обстрелов. Зафиксировано 17 взрывов. От обстрелов пострадали Середино-Будская (2 взрыва), Свеська (3 взрыва), Юнаковская (6 взрывов), Краснопольская (5 взрывов) и Шалыгинская (1 взрыв) общины”, – говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли 127 ударов по населенным пунктам Запорожской области

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 127 ударов по 22 городам и селам Запорожской области, сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг совершил 19 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малой Токмачке, Новодаровке, Новоданиловке, Малиновке, Роботиному и Степному, а также 2 РСЗО-обстрела Роботиного.

По территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Орехова, Щербаков, Новоандреевки, Волшебного, Левадного, Полтавки, Луговского, Затишье, Каменского и Пятихаток пришлось 106 артударов.

За сутки поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители региона не пострадали.

Войска РФ обстреляли Николаевщину

Войска РФ ночью обстреляли береговую линию Куцурубской общины в Николаевской области. Об этом Николаевская областная государственная администрация сообщает в Фейсбук.

"Ночью 23 ноября, в 00:26, обстрелы фиксировались по береговой линии Куцурубской общины. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что накануне под артиллерийским огнем неприятеля была акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также в Вознесенском районе 22 ноября около полуночи россияне нанесли ракетный удар за пределами населенного пункта. Пострадавших тоже нет.

18 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, артиллерийские и минометные обстрелы подверглись по меньшей мере 18 населенным пунктам области: Казачья Лопань, Гранов, Старица, Плетеновка, Землянки, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие. Авиаударов – по Синьковке, Подолам, Купянско-Узловому, Степной Новоселовке.

Также неоднократно враг наносил удары по городу Волчанск, в результате попадания в коммунальное предприятие возник пожар, поврежден частный дом.

А в Купянске и Купянске-Узловом в результате обстрелов повреждены жилые дома.

Кроме того, в результате обстрела у села Шейковки Изюмского района ранен 61-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован с взрывной травмой и обломочными ранениями

Россияне за сутки убили в Донецкой области двух гражданских

Российские захватчики за минувшие сутки, 22 ноября, убили двоих жителей Донецкой области.

Об этом в Фейсбуке сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

"За 22 ноября россияне убили 2 жителей Донбасса: в Часовом Яру и Северном. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения", - отметил он.

Напомним, ночью 21 ноября Россия атаковала "шахедами" западные регионы, на Хмельнитчине обломки одного из сбитых БПЛА упали во двор частного домохозяйства. В Запорожье в частном секторе, вблизи которого вечером произошел ракетный удар, поврежден 31 частный дом.