РФ ударила по Запорожской области, есть погибшие и раненые

Военные российской армии нанесли удары по четырем населенным пунктам Запорожской области. В частности, захватчики атаковали склады, ангары, гаражи, помещения тракторной бригады и админпостроек в селе Гуляйпольское Пологовского района. Все, оказавшиеся под завалами разрушенных зданий, погибли.

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Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Под удары врага также попали пгт Кушугум, пгт Камышеваха Запорожского района и город Орехов Пологовского района.

Оккупанты утром 10 августа нанесли по гражданскому населению в пгт Кушугум два удара ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. Разрывами снарядов накрыло 6 улиц, повреждения получили почти 30 домов, некоторые из них – разрушены до основания.

Разрушительные повреждения также получили помещение на местном предприятии по производству пряностей и приправ. В пгт Камышеваха попали по одному из фермерских хозяйств.

Ракетными снарядами повреждены его территория, трансформатор, складское помещение и рабочий автомобиль. В Орехово ракеты разорвались прямо на приусадебных участках, повредило столбы с линией электропередач.

Кроме того, полиция зафиксировала три факта артобстрела территории сельскохозяйственного предприятия в селе Гуляйпольское Пологовского района. По всем фактам российской агремии правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Кроме того, в ночь с 10 на 11 августа оккупационные войска открывали огонь по Днепропетровскому, Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В результате три человека погибли, семеро получили ранения, среди них — 13-летний ребенок.