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Российская авиация атаковала Казацкое в Херсонской области: есть погибший и раненые
Армия страны-агрессора РФ в очередной раз ударила по Казацкому в Херсонской области. По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Из-за обстрела Казацкого погиб один мирный житель", - говорится в сообщении.
Также в результате вражеской атаки ранения получили три человека – 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область. Только в течение суток 16 июня российские войска 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 25 - получили ранения.