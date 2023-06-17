Российская авиация атаковала Казацкое в Херсонской области: есть погибший и раненые

Армия страны-агрессора РФ в очередной раз ударила по Казацкому в Херсонской области. По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Из-за обстрела Казацкого погиб один мирный житель", - говорится в сообщении.

Также в результате вражеской атаки ранения получили три человека – 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень.

Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область. Только в течение суток 16 июня российские войска 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 25 - получили ранения.