Оккупанты выпустили 314 снарядов по Херсонщине: погибли 2 человека, 25 получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 16 июня 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 25 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 75 обстрелов, выпустив 314 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания учебных, административных и торговых заведений в Херсоне.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека погибли, 25 - получили ранения.

Заметим, что российские оккупационные войска вечером 16 июня обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали по меньшей мере 23 человека. Среди раненых трое детей – 15-летний парень, 16-летняя девушка и еще одна девочка, которой 17 июня исполнится 11 лет.

За несколько часов до этого обстрела оккупанты атаковали жилые массивы Херсона. В результате обстрела были повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

За предыдущие сутки, 15 июня оккупанты 54 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое – получили ранения. Из-за вражеской атаки в Зеленовке погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя получила ранения.