Войска РФ ударили по Константиновке: ранены женщина и ребенок (ФОТО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Донецкой области. Так, 17 июня около 10:20 враг атаковал Константиновку.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"В результате попадания снарядов по частному сектору получила ранения 9-летняя девочка. У нее диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела", - говорится в сообщении.

Также в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина 57 лет. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В результате обстрелов в городе повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.

По предварительным данным, населенный пункт был обстрелян из ствольной артиллерии.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, в течение суток 15 июня российские оккупанты вновь нанесли удары по мирному населению Донецкой области. Всего по области россияне ранили 10 человек.