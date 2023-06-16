В результате обстрелов Донетчины 10 человек получили ранения

В течение суток 15 июня российские оккупанты вновь нанесли удары по мирному населению Донецкой области. Всего по области россияне ранили 10 человек. Пятеро пострадали в Северном, двое в Авдеевке и Шахтерском, по одному человеку в Нелиповке и Керамике.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, враг 17 раз обстрелял из артиллерии Угледар и окрестности. Под вражеским огнем оказались Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Елизаветовка Марьинской общины.

В Северном Торецком обществе ранены 5 человек, повреждены 8 домов, заведение культуры, админздание и инфраструктурный объект. Еще одно админздание повреждено в Нью-Йорке.

В Константиновке повреждены 4 дома. В Соледарском обществе от обстрелов страдали Васюковка и Раздолевка.

В Лисичанском направлении враг 7 раз обстрелял Лиманскую общину, повредил 1 дом в Северске. Всего за сутки россияне ранили 10 жителей Донбасса.

Напомним, российская армия в течение суток 14 июня обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области, убив одного человека и ранив еще троих.