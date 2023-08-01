Российская ДРГ пыталась пересечь границу и проникнуть в Украину

Ночью 1 августа на Черниговщине в пределах Семеновской общины пограничники пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.

По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. И под огневым влиянием пограничников враг отступил.

Для усиления этого направления на место выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и ВСУ.

Заметим, 3 июля россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, а потерпев неудачу, открыли огонь по гражданскому населению.

Как сообщалось ранее, северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой .