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Российская ДРГ пыталась пересечь границу и проникнуть в Украину
Ночью 1 августа на Черниговщине в пределах Семеновской общины пограничники пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины.
Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.
По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. И под огневым влиянием пограничников враг отступил.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для усиления этого направления на место выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и ВСУ.
Заметим, 3 июля россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, а потерпев неудачу, открыли огонь по гражданскому населению.
Как сообщалось ранее, северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой .