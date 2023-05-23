Российская ракета разрушила многоэтажку в Авдеевке: под завалами есть люди

Российские оккупационные войска 23 мая нанесли очередной ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. Ракета попала в девятиэтажное здание, есть пострадавшие.

Об этом в Facebook сообщил глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.

Фото: Facebook Виталия Барабаша Фото: Facebook Виталия Барабаша Фото: Facebook Виталия Барабаша Фото: Facebook Виталия Барабаша

Ракета разрушила многоэтажку — под завалами находятся по меньшей мере два человека. В администрации допускают, что под развалинами могут находиться до 5 человек.

Также в результате атаки два человека получили ранения, одна женщина — в тяжелом состоянии.

"Людей уже не спасают ни крепкие стены домов, ни расположение бомбоубежищ – от ракет и ФАБов в Авдеевке не спрятаться! Надо только эвакуироваться! Ведь под тяжелыми плитами, развалинами построек можно похоронить себя навечно. Такая страшная смерть подстерегает каждого, кто до сих пор остается в городе. Опасно повсюду!", - обратился Барабаш к местным жителям.

Напомним, в течение суток 21 мая россияне также обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего два человека погибли, а еще шестеро получили ранения.