- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российская ракета взорвалась на Полтавщине: повреждены девять домов
В ночь на субботу, 7 октября, российские войска атаковали Полтавщину. В Миргороде во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Враг атаковал Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе", - отметил он.
По его словам, российская ракета взорвалась в Миргородском районе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате вражеской атаки повреждены девять частных домов.
Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.
Заметим, 28 августа россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево Миргородского района Полтавской области. В результате вражеской атаки два человека погибли.
Также 20 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала Украину ударными дронами-камикадзе. Тогда было зафиксировано попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.