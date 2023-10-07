Российская ракета взорвалась на Полтавщине: повреждены девять домов

В ночь на субботу, 7 октября, российские войска атаковали Полтавщину. В Миргороде во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Враг атаковал Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе", - отметил он.

По его словам, российская ракета взорвалась в Миргородском районе.

В результате вражеской атаки повреждены девять частных домов.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Заметим, 28 августа россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево Миргородского района Полтавской области. В результате вражеской атаки два человека погибли.

Также 20 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала Украину ударными дронами-камикадзе. Тогда было зафиксировано попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.