Российские ракеты уничтожили склад Красного Креста с гуманитаркой в Одесской области

В результате обстрелов страной-агрессором РФ ночью 7 мая в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью от Украинского Красного Креста. Работа организации в регионе приостановлена.

Об этом сообщает пресс-служба Общества Красного Креста Украины.

"7 мая 2023 года в результате ракетного удара по Одессе было уничтожено складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1 000 квадратных метров. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая находилась на складе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказание гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлены.

Кроме того, из-за произошедшего 7 мая 2023 года ракетного обстрела Николаевской области повреждения получил мобильный госпиталь Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины.

В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которая там находилась, стали непригодными для дальнейшего использования.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела, после чего госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте.

Также сообщается, что сотрудники и волонтеры Украинского Красного Креста не пострадали.

"Население, гуманитарные организации, больницы – не мишень! Нападения на сотрудников и учреждения Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца являются грубым нарушением международного гуманитарного права и классифицируется как ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!", - подчеркивают в организации.

Там добавляют, что с 24 февраля 2022 повреждено или полностью разрушено уже 25 зданий (офисов, складов, баз) Украинского Красного Креста

Напомним, поздно вечером 7 мая армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Одесской области. Враг выпустил ракеты Х-22 по одному из продовольственных предприятий и рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Также российские войска ночью 7 мая совершили ракетные обстрелы Николаевской области. Повреждено здание промышленного предприятия, зафиксировано попадание на открытой территории.