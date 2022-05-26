Российские войска нанесли мощный удар по Лисичанску: погибли три человека

Мощный и длительный артиллерийский удар российские оккупанты нанесли 25 мая по Лисичанску, в результате чего погибли три человека.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. В результате двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске", - отметил Гайдай.

Также зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, который доставлял еду в Луганскую область.

"Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Привилле, по два – в Новодружеске и Горном", - сообщил Гайдай.

По его словам, в селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше. Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка.

"Всего за 25 мая отбиты десять атак россиян, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа "Орлан-10"", - отметил Гайдай.

По словам Сергея Гайдая, ситуация на Донбассе чрезвычайно сложная. По состоянию на 25 мая 2022 года, уже 95% территории Луганщины оккупировано РФ.