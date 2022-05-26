Російські війська завдали потужного удару по Лисичанську: загинули троє людей

Потужний і тривалий артилерійський удар російські окупанти завдали 25 травня по Лисичанську, внаслідок чого загинули троє людей.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією знищував це село і розташоване поруч місто Лисичанськ. В результаті двоє загиблих в Устинівці і один - у самому Лисичанську", - зазначив Гайдай.

Також зафіксовано попадання снаряда до центру надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, який доставляв їжу до Луганської області.

"Серед руйнувань – 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" у Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури та ЦНАП у Лисичанську, чотири будинки у Привіллі, по два – у Новодружеську та Гірському", - повідомив Гайдай.

За його словами, у селах ушкоджень житлового фонду в рази більше. Сєвєродонецьк та Новозванівка минулої доби витримали кілька авіаційних ударів. Наразі ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька.

"Усього за 25 травня відбито десять атак росіян, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одна одиниця спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п'ять БПЛА типу "Орлан-10"", - зазначив Гайдай.

За словами Сергія Гайдая, ситуація на Донбасі є надзвичайно складною. Станом на 25 травня 2022 року вже 95% території Луганщини окуповано РФ.