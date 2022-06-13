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Российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам
Сегодня, 13 июня, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Прилуках Черниговской области.
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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет", - сообщил он.
Он добавил, что информация о разрушениях уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Просим не указывать места "прилетов"", - подчеркнул Чаус.
Попадание трех вражеских ракет 13 июня в 13:15 в Прилуках подтвердили и в ОК "Север".
Отметим, что перед этим во многих областях Украины звучала воздушная тревога, а телеграм-каналы сообщали о вылете ракет с территории РФ.
Напомним, в поселке Десна Черниговской области, где 17 мая по военной части был нанесен вражеский ракетный удар, обнаружили 87 погибших.