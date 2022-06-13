Российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам

Сегодня, 13 июня, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Прилуках Черниговской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет", - сообщил он.

Он добавил, что информация о разрушениях уточняется.

"Просим не указывать места "прилетов"", - подчеркнул Чаус.

Попадание трех вражеских ракет 13 июня в 13:15 в Прилуках подтвердили и в ОК "Север".

Отметим, что перед этим во многих областях Украины звучала воздушная тревога, а телеграм-каналы сообщали о вылете ракет с территории РФ.

Напомним, в поселке Десна Черниговской области, где 17 мая по военной части был нанесен вражеский ракетный удар, обнаружили 87 погибших.