Російські війська завдали ракетного удару по Прилуках

Сьогодні, 13 червня, армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області.

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Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет", - повідомив він.

Він додав, що інформація про руйнування уточнюється.

"Просимо не вказувати місця "прильотів"", - наголосив Чаус.

Потрапляння трьох ворожих ракет 13 червня о 13:15 у Прилуках підтвердили і в ОК "Північ".

Зазначимо, що перед цим у багатьох областях України лунала повітряна тривога, а телеграм-канали повідомляли про виліт ракет із території РФ.

Через ракетний удар у селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району оголошена евакуація. Про це повідомили в департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, передає "Суспільне".

Нагадаємо, у селищі Десна Чернігівської області, де 17 травня по військовій частині було завдано ворожого ракетного удару, виявили 87 загиблих.