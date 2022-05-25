Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью

Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские оккупационные войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО", - говорится в сообщении.

В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы.

Информация будет уточнена впоследствии.

Позже в Запорожской ОВА добавили, что в результате утреннего удара по Запорожью погиб, по предварительным данным, 1 человек, еще трое получили ранения.

Также только в частном секторе города на данный момент зафиксированы повреждения у 62 домов.

Отметим, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянщине Запорожской области.

Напомним, что 12 мая, около 10:00, российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.