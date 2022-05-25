Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью

Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские оккупационные войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО", - говорится в сообщении.

В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы.

Информация будет уточнена впоследствии.

Позже в Запорожской ОВА добавили, что в результате утреннего удара по Запорожью погиб, по предварительным данным, 1 человек, еще трое получили ранения.

Также только в частном секторе города на данный момент зафиксированы повреждения у 62 домов.

Отметим, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянщине Запорожской области.

Напомним, что 12 мая, около 10:00, российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.

Автор:
Светлана Манько