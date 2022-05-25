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Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю

Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські окупаційні війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю.

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Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО", - йдеться у повідомленні.

Наразі обстежується уражена територія та на місці події працюють відповідні служби.

Інформація буде уточнена згодом.

Зазначимо, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети цивільної інфраструктури одного з сіл у Вільнянщині Запорізької області.

Нагадаємо, що 12 травня, близько 10:00, російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона потрапила до заповідної частини острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

Автор:
Світлана Манько