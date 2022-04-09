Российские войска обстреляли села в трех областях Украины

Российские войска продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины, чтобы установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, по данным Генштаба, на Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Как отмечают в Генштабе, за сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины отбили семь атак российских врага, уничтожили девять танков, семь бронетанков и пять единиц вражеской техники.

На Северском направлении оккупанты перегруппировываются и восстанавливают боеспособность и перебрасывают подразделения на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Там также усиливается ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

В стороне Изюма противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, однако успеха не имел.

На Южнобужском направлении войска РФ усилили ведение разведки. Кроме этого, российские агрессоры проводили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское (Днепропетровская область), Нововоронцовка (Херсонская область), Новогригоровка и Шевченково (Николаевская область).

Враг также продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

На Волынском и Полесском направлениях изменений в положении и действиях противника не произошло.

ВВС ВСУ за сутки поразила четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета. В настоящее время информация уточняется – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что отдельные подразделения РФ все еще находятся на территории Беларуси. Некоторые из них россияне отправляют в Белгородскую и Воронежскую области.

Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека.