Російські війська обстріляли села у трьох областях України

Російські війська продовжують готуватися до наступу на сході України, щоби встановити контроль над територіями Донецької та Луганської областей.

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Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

Так, за даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупанти зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна та Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Як зазначають у Генштабі, за добу на території Донецькій і Луганській областей захисники України відбили сім атак російських ворога , знищили дев'ять танків , сім бронетанків і п'ять одиниць ворожий техніки .

На Сіверському напрямку окупанти перегруповуються та відновлюють боєздатність та перекидають підрозділи на територію Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Там також посилюється ведення радіоелектронної розвідки. На території Білгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

Осторонь Ізюма противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулігівка, проте успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку війська РФ посилило ведення розвідки. Крім цього, російські агресори проводив і артилерійські обстріли населених пунктів Мар'янське (Дніпропетровська область) , Нововоронцовка (Херсонська область) , Новогригорівка та Шевченкове (Миколаївська область).

Ворог також наносить ракетні удари по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

На Волинському та Поліському напрямках змін у становищі та діях супротивника не відбулося .

ВПС ВСУ за добу вразила чотири повітряних цілі : два вертольота , один БПЛА і одна крилата ракета . В справжнє час інформація уточнюється – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що окремі підрозділи РФ все ще знаходяться на території Білорусі. Деякі з них росіяни відправляють у Білгородську та Воронезьку області.

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 особи.