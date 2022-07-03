Российские войска обстреляли Славянск: много погибших и раненых, - мэр

Страна-агрессор РФ 3 июля осуществила самый массированный обстрел Славянска в Донецкой области за последнее время. В результате атаки оккупантов есть много раненых и убитых.

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Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

По его словам, Славянск был обстрелян из реактивных систем залпового огня.

"До 15 пожаров, а также большое количество раненых и убитых", — заявил Лях.

По словам мэра, это самый массированный обстрел Славянска за последнее время.

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В результате обстрелов Славянска по меньшей мере шесть погибших и 15 раненых, сообщила "Суспільному" представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 1 июля, ударили по Славянску Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, еще семь получили ранения.

Также власти Славянска решили с 3 июля прекратить движение общественного электротранспорта из-за постоянной угрозы обстрелов.