Російські війська обстріляли Слов'янськ: багато загиблих та поранених, - мер

Країна-агресор РФ 3 липня здійснила обстріл Слов'янська на Донеччині. В результаті атаки окупантів є багато поранених та вбитих.

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Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

За його словами, Слов'янська обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

" До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", - заявив Лях.

За словами мера, це наймасовіший обстріл Слов'янська останнім часом.

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Унаслідок обстрілів Слов'янська — щонайменше шестеро загиблих та 15 поранених, повідомила "Суспільному" речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 1 липня, вдарили по Слов'янську Донецької області касетними боєприпасами. В результаті загинули четверо людей, ще семеро отримали поранення.

Також влада Слов'янська вирішила з 3 липня припинити рух громадського електротранспорту через постійну загрозу обстрілу.