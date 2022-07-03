- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Російські війська обстріляли Слов'янськ: багато загиблих та поранених, - мер
Країна-агресор РФ 3 липня здійснила обстріл Слов'янська на Донеччині. В результаті атаки окупантів є багато поранених та вбитих.
Про це повідомив мер міста Вадим Лях.
За його словами, Слов'янська обстріляли з реактивних систем залпового вогню.
" До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", - заявив Лях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами мера, це наймасовіший обстріл Слов'янська останнім часом.
Унаслідок обстрілів Слов'янська — щонайменше шестеро загиблих та 15 поранених, повідомила "Суспільному" речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.
Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 1 липня, вдарили по Слов'янську Донецької області касетними боєприпасами. В результаті загинули четверо людей, ще семеро отримали поранення.
Також влада Слов'янська вирішила з 3 липня припинити рух громадського електротранспорту через постійну загрозу обстрілу.