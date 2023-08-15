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Россия атаковала Луцк — три человека погибли

атака на луцк, обстрелы волынской области
В Луцке раздались взрывы во время воздушной тревоги. Фото: "Суспільне"

Российские войска в ночь на 15 августа пытались нанести массированный ракетный удар по Украине. Попадания зафиксировали в западных регионах, в частности, в Луцке. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщили мэр Игорь Полищук, руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйко и "Суспільне".

В городе зафиксировали попадание вражеской ракеты в одно из промышленных предприятий. В результате атаки три человека погибли.

Также несколько человек получили ранения. Информацию еще уточняют.

"Все экстренные службы работают на месте. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!", - добавил Полищук.

По информации "Суспільного", во время воздушной тревоги, которая длилась в Луцке с 04:02 до 05:48, местные слышали звуки взрывов в нескольких микрорайонах города.

Ночью 15 августа воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Кроме Луцка взрывы слышали во Львове, а также в Днепре.

Автор:
Вита Молодан