Россия атаковала Харьковскую область: 3-летнего ребенка госпитализировали

Российские оккупационные войска вечером 1 ноября открыли огонь по Купянскому району Харьковской области, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Враг применил РСЗО. Попадание вражеской ракеты зафиксировано в селе Петропавловка. Там от российской агрессии пострадал 3-летний мальчик.

Ребенок получил взрывные травмы. Мальчика немедленно госпитализировали.

"Его доставили в больницу, он получает всю необходимую помощь", — отметил Тимошенко.

Напомним, недавно, 31 октября, Россия также наносила удары по Харькову. Тогда в результате удара по объекту критической инфраструктуры были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и по Чугуевскому району.