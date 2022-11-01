- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия атаковала Харьковскую область: 3-летнего ребенка госпитализировали
Российские оккупационные войска вечером 1 ноября открыли огонь по Купянскому району Харьковской области, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Враг применил РСЗО. Попадание вражеской ракеты зафиксировано в селе Петропавловка. Там от российской агрессии пострадал 3-летний мальчик.
Ребенок получил взрывные травмы. Мальчика немедленно госпитализировали.
"Его доставили в больницу, он получает всю необходимую помощь", — отметил Тимошенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, недавно, 31 октября, Россия также наносила удары по Харькову. Тогда в результате удара по объекту критической инфраструктуры были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.
Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и по Чугуевскому району.