Россия нанесла 89 ударов по Запорожской области. Есть пострадавший

Оккупационные силы Российской Федерации за сутки нанесли 89 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом утром 31 августа сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

По Гуляйполю россияне открыли огонь из артиллерийской установки. В результате обстрела города ранения получил 31-летний мужчина. Его оперативно доставили в лечебное учреждение.

Враг также нанес 11 авиаударов по Орехову, Новоданиловке и Роботино, попал тремя ракетами по Новоукраинке и Новомихайловке, атаковал четырьмя БПЛА Железнодорожное и Малиновку. Четыре обстрела произвели из РСЗО по Павловке и Новодаровке.

В общей сложности зафиксировано 67 артиллерийских ударов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Ольговского, Щербаков, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Что касается разрушений, то за минувшие сутки поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Ранее за сутки 27 августа армия страны-агрессора РФ 104 раза открывала огонь по территории Запорожской области. Также военнослужащие РФ нанесли восемь авиаударов по Роботиному.