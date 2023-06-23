Россия нанесла удары по Запорожской области — один человек погиб

С утра 23 июня российские оккупационные силы наносили удары по Запорожской области. По состоянию на 13:30 известно о трех пострадавших в результате атаки.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Фото: Запорожская ОВА

В центре Малой Токмачки во время артудара погиб 35-летний местный житель. В Приморском женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина получили ранения в результате российской атаки, когда направлялись от транспортной остановки на дачные участки.

В Воздвижевке зафиксировали разрушение. Россияне снарядами разрушили три дома. Также в результате атаки ранения средней тяжести получил 40-летний мужчина.

В очередной раз под вражеский огонь попал Орехов. Россияне атаковали город управляемыми авиабомбами, а Преображенку – запрещенными кассетными снарядами. Повреждены частные дома и многоэтажки. Информации о пострадавших пока нет.

Также ночью 23 июня враг нанес удар по окрестностям Запорожья. За минувшие сутки оккупанты обстреляли 24 населенных пункта области. В результате атаки 55-летний мужчина из Малой Токмачки и 70-летний житель Гуляйполя погибли.