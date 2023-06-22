- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия атаковала 24 населенных пункта Запорожской области. Есть пострадавшие
Российские войска в течение суток нанесли 84 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области. Применяли разные типы вооружения. В результате атак три человека получили ранения, зафиксировали разрушения.
Об этом утром 22 июня сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
В результате обстрелов 84-летний мужчина и 54-летняя женщина в Преображенке, а также пожилая женщина в Орехове получили ранения. Зафиксировано 27 сообщений о разрушении гражданских объектов: жилье и имущество людей.
Известно, что авиацией враг ударил по Левадному и Преображенке. 7 атак с БПЛА оккупанты совершили по Гуляйпольскому, Белогорью, Малиновке, Степногорску. Из РСЗО били по Червоному, Новоивановке, Новодаровке, Левадному.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также зафиксирован 71 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Новодаровке, Левадному, Темировке, Полтавке, Павловке, Степном и другим прифронтовым селам.
Напомним, за сутки 20 июня враг нанес 87 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Тогда четыре человека получили ранения.