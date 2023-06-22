Россия атаковала 24 населенных пункта Запорожской области. Есть пострадавшие

Российские войска в течение суток нанесли 84 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области. Применяли разные типы вооружения. В результате атак три человека получили ранения, зафиксировали разрушения.

Об этом утром 22 июня сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Фото: Запорожская ОВА

В результате обстрелов 84-летний мужчина и 54-летняя женщина в Преображенке, а также пожилая женщина в Орехове получили ранения. Зафиксировано 27 сообщений о разрушении гражданских объектов: жилье и имущество людей.

Известно, что авиацией враг ударил по Левадному и Преображенке. 7 атак с БПЛА оккупанты совершили по Гуляйпольскому, Белогорью, Малиновке, Степногорску. Из РСЗО били по Червоному, Новоивановке, Новодаровке, Левадному.

Фото: Запорожская ОВА

Также зафиксирован 71 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Новодаровке, Левадному, Темировке, Полтавке, Павловке, Степном и другим прифронтовым селам.

Напомним, за сутки 20 июня враг нанес 87 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Тогда четыре человека получили ранения.