АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россия атаковала 24 населенных пункта Запорожской области. Есть пострадавшие

обстрелы запорожской области, атаки на запорожскую область
Последствия российской атаки на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска в течение суток нанесли 84 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области. Применяли разные типы вооружения. В результате атак три человека получили ранения, зафиксировали разрушения.

Об этом утром 22 июня сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Фото 2 — Россия атаковала 24 населенных пункта Запорожской области. Есть пострадавшие
Фото: Запорожская ОВА

В результате обстрелов 84-летний мужчина и 54-летняя женщина в Преображенке, а также пожилая женщина в Орехове получили ранения. Зафиксировано 27 сообщений о разрушении гражданских объектов: жилье и имущество людей.

Известно, что авиацией враг ударил по Левадному и Преображенке. 7 атак с БПЛА оккупанты совершили по Гуляйпольскому, Белогорью, Малиновке, Степногорску. Из РСЗО били по Червоному, Новоивановке, Новодаровке, Левадному.

Фото 3 — Россия атаковала 24 населенных пункта Запорожской области. Есть пострадавшие
Фото: Запорожская ОВА

Также зафиксирован 71 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Новодаровке, Левадному, Темировке, Полтавке, Павловке, Степном и другим прифронтовым селам.

Напомним, за сутки 20 июня враг нанес 87 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Тогда четыре человека получили ранения.

Автор:
Вита Молодан