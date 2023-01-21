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Россия обстреляла Гуляйполе и Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые
Российские оккупационные войска за сутки 20 января обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области, есть разрушения, жертва и раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"За минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили наши громады. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов", - отметил он.
По его словам, 20 января в городе Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта. Но Запорожский край остается форпостом свободной Украины", - добавил он.
Напомним, в течение суток 19 января оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области. Зафиксировано 34 сообщения о разрушениях.