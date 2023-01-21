Россия обстреляла Гуляйполе и Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска за сутки 20 января обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области, есть разрушения, жертва и раненые.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"За минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили наши громады. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов", - отметил он.

По его словам, 20 января в городе Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения.

"Прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта. Но Запорожский край остается форпостом свободной Украины", - добавил он.

Напомним, в течение суток 19 января оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области. Зафиксировано 34 сообщения о разрушениях.