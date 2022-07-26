- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия обстреляла Сумскую область. Есть разрушения, пострадала одна женщина
В течение дня 26 июля российские военные открывали огонь по трем громадам Сумской области – Эсманской, Краснопольской и Середино-Будской. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.
Около 12 часов дня оккупанты атаковали из миномета одно из сел Середино-Будской громады. А в 17:00 начался минометный огонь, зафиксировали 14 попаданий.
"В результате этого обстрела повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. А также разбиты здания одной из баз отдыха. Ранена 65-летняя женщина - сторож базы", - резюмировал Живицкий.
Кроме того, с шести вечера начались обстрелы разных территорий Краснопольской громады. Всего было 17 попаданий из миномета и 12 из "Града". Ближе к семи часам вечера под минометный огонь попала Эсманская громада.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее целью россиян в Сумской стали помещения Шалыгинского лесничества, а также сельский туалет и церковь в Эсманьской громады. Тогда в результате повреждено помещение Шалыгинского лесничества, сгорели 2 служебных автомобиля. Один местный житель получил ранение обломком вражеского боеприпаса, мужчина в больнице.