Россия обстреляла Сумскую область. Есть разрушения, пострадала одна женщина

В течение дня 26 июля российские военные открывали огонь по трем громадам Сумской области – Эсманской, Краснопольской и Середино-Будской. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

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Около 12 часов дня оккупанты атаковали из миномета одно из сел Середино-Будской громады. А в 17:00 начался минометный огонь, зафиксировали 14 попаданий.

"В результате этого обстрела повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. А также разбиты здания одной из баз отдыха. Ранена 65-летняя женщина - сторож базы", - резюмировал Живицкий.

Кроме того, с шести вечера начались обстрелы разных территорий Краснопольской громады. Всего было 17 попаданий из миномета и 12 из "Града". Ближе к семи часам вечера под минометный огонь попала Эсманская громада.

Ранее целью россиян в Сумской стали помещения Шалыгинского лесничества, а также сельский туалет и церковь в Эсманьской громады. Тогда в результате повреждено помещение Шалыгинского лесничества, сгорели 2 служебных автомобиля. Один местный житель получил ранение обломком вражеского боеприпаса, мужчина в больнице.