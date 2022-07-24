На Херсонщине оккупанты пытаются снова выйти на Ингулец в районе Давыдова Брода - Генштаб

Российские оккупационные войска после нанесения авиаудара возле села Андреевка Херсонской области пытались продвинуться в направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил", - заявили военные.

Отметим, что до этого в Генштабе сообщали о ситуации в этой местности утром 22 июля, рассказывая о вражеских штурмах в направлениях расположенных на реке Ингулец Андреевки и Белогорки со стороны соответственно сел Малая Семейдинуха и Давыдов Брод.

Отметим, что этот район ранее уже находился под российской оккупацией, однако в конце мая в результате контрнаступления из Николаевской области украинским силам удалось отбить несколько сел в районе Давыдова Брода, хотя в результате ожесточенных боев в первой половине июня они все же покинули большинство отбитой территории. Таким образом, сейчас незанятыми оккупантами остаются именно Андреевка и Белогорка.

На Южнобугском же направлении вражеские обстрелы 24 июля были зафиксированы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкино, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котлярево, Поляны, Таврийского и города Николаев. В Генштабе при этом добавляют, что "украинские защитники тоже в долгу не остаются".

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка и Степногорск, а на отдельных участках российские оккупанты также ведут разведку с БПЛА.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменное, Ивано-Дарьевка и Спорное.

При этом украинские военные в очередной раз отразили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. По данным Генштаба, оккупанты с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстрелял украинских военных близ Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, был нанесен авиаудар неподалеку от Бахмута.

"Значительными потерями и отступлением завершились для врага бестолковые попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорье", - сообщают в ВСУ.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле сел Большая Камышеваха, Грушеваха, Краснополье, Вернополье, Долина, Красная Поляна, Карнауховка и Дубравное. Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над селом Богородичное, но снова неудачно.

На Харьковском направлении противник производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах самого Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Кроме того, войска РФ нанесли авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпаново.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, однако враг обстрелял районы населенных пунктов Гай Черниговской области, а также Гудово, Белополье и Старые Вырки Сумской области.