Россияне атаковали "Шахедами" Херсонщину, есть пострадавшие

В ночь на 5 января оккупанты ударили тремя БПЛА Shahed 131/136 по административному зданию и модульному городку в Высоком Херсонской области. Ранения получили 7 человек, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ранение брюшной полости и печени. Еще один житель, 43 лет, получил ранение спины и плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте", - написал глава ОВА.

Кроме того, пять человек, среди которых 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс. Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до начала вражеского обстрела.

Напомним, 29 декабря окупанты 108 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 8 "Shahed". Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

По городу Херсон россияне выпустили 24 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы; гуманитарный штаб в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию обслуживания лифтов в Херсоне. Также попали по административному зданию – оно уничтожено практически до основания.