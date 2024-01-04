На правобережной Херсонской области за время войны население сократилось в разы: сколько осталось

На подконтрольном Украине правобережье Херсонской области осталось около 30% населения по сравнению с довоенными временами, а именно около 162 тысяч человек. Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире общенационального телемарафона.

"Сейчас 162 тысячи, насколько я помню, население всей правобережной Херсонщины. Это примерно 30%, немного меньше, чем было. В самом Херсоне также есть небольшое уменьшение - было 70 тысяч, сейчас 67 тысяч населения", - уточнил он.

По словам спикера ОГА, часть жителей области не изъявляют желания переезжать или эвакуироваться, даже несмотря на перебои со светом и отоплением в некоторых населенных пунктах.

Он подчеркнул, что у людей есть возможность уехать на период холодов из районов Херсона, где есть проблемы с предоставлением коммунальных услуг, например, микрорайона "Остров". Впрочем, многие на время холодов переезжают к своим родственникам и друзьям, живущим в других районах города. При этом у людей нет большого желания эвакуироваться из Херсона в другие города.

Кроме того, в области действуют укрытия-шелтеры, где можно переждать определенное время в более или менее теплом помещении, добавляет Александр Толоконников.

Напомним, население Херсона по состоянию на начало 2022 года составляло 279 тыс. человек, а агломерации города - более 350 тыс. человек.

По состоянию на 2014 год в Херсонской области проживало 1,07 млн населения, в том числе 656 тыс. горожан и 416 тыс. сельских жителей.

Херсонская область остается под российскими обстрелами – например, 29 декабря оккупанты 108 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 8 "Shahed". Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

По городу Херсон россияне выпустили 24 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы; гуманитарный штаб в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию обслуживания лифтов в Херсоне. Также попали по административному зданию – оно уничтожено практически до основания.