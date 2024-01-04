На правобережній Херсонщині за час війни населення скоротилося в рази: скільки залишилося

На підконтрольному Україні правобережжі Херсонської області залишилося приблизно 30% населення в порівнянні з довоєнними часами, а саме близько 162 тисяч людей. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Наразі 162 тисячі, наскільки я пам'ятаю, населення всієї правобережної Херсонщини. Це приблизно 30%, трішки менше, від того, що було. У самому Херсоні також є трішки зменшення – було 70 тисяч, зараз 67 тисяч населення", – уточнив він.

За словами речника ОДА, частина жителів області не виявляють бажання переїжджати чи евакуюватися, навіть попри перебої з світлом і опаленням в деяких населених пунктах.

Він підкреслив, що люди мають можливість виїхати на період холодів з районів Херсону, де є проблеми з наданням комунальних послуг, наприклад, мікрорайону "Острів". Втім, багато хто на час холодів переїжджає до своїх родичів і друзів, що живуть в інших районах міста. При цьому у людей наразі немає великого бажання евакуюватися з Херсону в інші міста.

Крім того, в області діють укриття-шелтери, де можна перечекати певний час в більш-менш теплому приміщенні, додає Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, населення Херсону станом на початок 2022 року складало 279 тис. осіб, а агломерації міста — понад 350 тис. осіб.

Станом на 2014 рік в Херсонській області проживали 1,07 млн населення, у тому числі 656 тис. містян і 416 тис. селян.

Херсонська область залишається під російськими обстрілами - наприклад, 29 грудня окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 "Shahed". Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

По місту Херсон росіяни випустили 24 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. Також влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент.