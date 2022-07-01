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Происшествия
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Россияне дважды нанесли авиаудар по Змеиному, где якобы "завершили выполнение задач"

остров Змеиный, Одесская область

Руководство Вооруженных сил Российской Федерации не придерживается собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". 1 июля оккупанты дважды нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный в Одесской области, где якобы "завершили выполнение задач".

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Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Отмечается, что 1 июля около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС Российской Федерации дважды нанесла авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач".

"Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, стоит знать эти факты. Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате действий ВСУ войска российских оккупантов оставили свои позиции на острове Змеиный. Таким образом, Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.

Автор:
Анастасия Перцева