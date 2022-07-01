Росіяни двічі завдали авіаудар по Зміїному, де нібито "завершили виконання завдань"

Керівництво Збройних сил Російської Федерації не дотримується власних заяв, які декларують "жест доброї волі". 1 липня окупанти двічі завдали авіаудар фосфорними бомбами по острову Зміїний в Одеській області, де нібито “завершили виконання завдань”.

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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Зазначається, що 1 липня близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС Російської Федерації двічі завдала авіаудар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань".

"Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" завдання ударів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів залишили свої позиції на острові Зміїний. Таким чином Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.