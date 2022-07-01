Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни двічі завдали авіаудар по Зміїному, де нібито "завершили виконання завдань"

острів зміїний, ЗСУ, авіаудар

Керівництво Збройних сил Російської Федерації не дотримується власних заяв, які декларують "жест доброї волі". 1 липня окупанти двічі завдали авіаудар фосфорними бомбами по острову Зміїний в Одеській області, де нібито “завершили виконання завдань”.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Зазначається, що 1 липня близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС Російської Федерації двічі завдала авіаудар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань".

"Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" завдання ударів", - йдеться у повідомленні.  

Нагадаємо, внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів залишили свої позиції на острові Зміїний. Таким чином Одеська область повністю звільнена від російських окупантів. 

Автор:
Анастасія Перцева