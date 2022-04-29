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Россияне фосфорными снарядами обстреляли Донецкую область
Оккупанты применили фосфорные снаряды при обстреле села Соловьево Очеретинской общины Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Россияне применили фосфорные снаряды, на этот раз в селе Соловьево Очеретинской громады. Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино, повреждены жилой дом и магазин", — сообщил он.
Кроме того, по его словам, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском и Авдеевском направлениях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"По Авдеевке московиты ночью стреляли из "Градов", на утро совершили авианалет и продолжили стрелять из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — добавил Кириленко.
Ночью авиаудару подвергся и поселок Приволье Черкасской громады. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
"В Марьинской громаде обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку", — сообщил Кириленко.
Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы и попытки россиян атаковать, ВСУ надежно удерживают все свои позиции в области.
Отметим, враг постоянно применяет запрещенное оружие.
Так, 18 апреля российские войска обстреливали фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области.