Россияне фосфорными снарядами обстреляли Донецкую область

Оккупанты применили фосфорные снаряды при обстреле села Соловьево Очеретинской общины Донецкой области.

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Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне применили фосфорные снаряды, на этот раз в селе Соловьево Очеретинской громады. Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино, повреждены жилой дом и магазин", — сообщил он.

Кроме того, по его словам, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском и Авдеевском направлениях.

"По Авдеевке московиты ночью стреляли из "Градов", на утро совершили авианалет и продолжили стрелять из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — добавил Кириленко.

Ночью авиаудару подвергся и поселок Приволье Черкасской громады. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"В Марьинской громаде обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку", — сообщил Кириленко.

Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы и попытки россиян атаковать, ВСУ надежно удерживают все свои позиции в области.

Отметим, враг постоянно применяет запрещенное оружие.

Так, 18 апреля российские войска обстреливали фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области.