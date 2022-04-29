Росіяни фосфорними снарядами обстріляли Донецьку область

Окупанти застосували фосфорні снаряди під час обстрілу села Соловйово Очеретинської громади Донецької області.

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Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни застосували фосфорні снаряди, цього разу в селі Соловйово Очеретинської громади. Також під обстрілом знову Ласточкине, пошкоджено житловий будинок та магазин", — повідомив він.

Крім того, за його словами, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

"По Авдіївці московити вночі стріляли з "Градів", на ранок вчинили авіаналіт і продовжили стріляти з реактивних систем по центру міста. Пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — додав Кириленко.

Вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"У Мар'їнській громаді обстріл по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку", — повідомив Кириленко.

Він наголосив, що, незважаючи на постійні обстріли та спроби росіян атакувати, ЗСУ надійно утримують усі свої позиції в області.

Зазначимо, ворог постійно застосовує заборонену зброю.

Так, 18 квітня російські війська обстрілювали фосфорними бомбами Гуляйполе у Запорізької області.