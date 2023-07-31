Россияне массово обстреливают Херсон: три человека погибли, еще семнадцать получили ранения

31 июля оккупанты ударили по центру Херсона, в результате погиб работник коммунального предприятия, еще четверо его коллег получили ранения. В общей сложности, в течение дня три человека погибли, еще 17 получили различные ранения.

Об этом сообщают Офис Генпрокурора и глава области Александр Прокудин.

Около 11:00 произошел еще один обстрел. Под вражеским огнем оказался жилой микрорайон Херсона. В результате, от осколочных ранений погиб 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на автомобиле по одной из улиц.

По состоянию на 15:30 в результате обстрелов областного центра травмированы по меньшей мере 10 гражданских. Среди раненых четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик.

По состоянию на 16:20 обстрелы продолжаются.

Спасатели подчеркивают, что во время ликвидации пожаров враг продолжал наносить повторные удары. Пожарным приходилось несколько раз возвращаться к тушению в промежутках между обстрелами.

По данным Прокудина, по состоянию на 18:00 только в Херсоне известно о семнадцати раненых и трех погибших мирных людях. Еще один мужчина получил травмы в результате ударов по Бериславу.

Самой молодой пострадавшей – всего 16 лет, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Прокудин отметил, что такая интенсивность обстрелов связана с ротацией окупантов на левобережье.

"Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ", – добавил он.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 30 июля 68 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.