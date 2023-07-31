В результате вражеских обстрелов на Херсонщине 5 человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 30 июля 68 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и сооружения завода и предприятия в Херсоне", - уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Напомним, 30 июля российские оккупационные войска обстреляли Белозерскую общину из реактивной системы залпового огня. Повреждены по меньшей мере шесть частных домов и хозяйственные постройки.

За сутки 29 июля в Херсонской области россияне совершили 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов и ранив двух человек.